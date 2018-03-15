Нардеп сказав, коли в Раді голосуватимуть за зняття депутатської недоторканності із Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада голосуватиме за зняття депутатської недоторканності з Надії Савченко наступного тижня. Про таке в ефірі “5 каналу” розповів заступник голови фракції від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко, інформує УНН.
“Думаю, наступного тижня ми будемо вже голосувати питання щодо зняття з неї (із Савченко) депутатської недоторканності. Я особисто завжди голосував по всіх запитах щодо зняття недоторканності і цей випадок, звичайно, не є винятком, але тут я ще з більшою радістю це зроблю, бо насправді ситуація є дуже загрозливою”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, народний депутат України Надія Савченко розповіла, що проти українських високопосадовців відкрито “дуже багато кримінальних справ” за кордоном.