Нардеп сказал, когда в Раде будут голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко на следующей неделе. Об этом в эфире “5 канала” рассказал заместитель председателя фракции от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко, передает УНН.
“Думаю, на следующей неделе мы будем уже голосовать вопрос о снятии с нее (с Савченко) депутатской неприкосновенности. Я лично всегда голосовал по всем запросам о снятии неприкосновенности и этот случай, конечно, не является исключением, но здесь я с еще большей радостью это сделаю, потому что в действительности ситуация очень угрожающая”, — сказал он.
Как сообщал УНН, народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что против украинских чиновников открыто “очень много уголовных дел” за рубежом.