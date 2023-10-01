Нардеп щодо “американської” реформи Верховного Суду: до чинного складу суду могли потрапити недоброчесні особи

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“Вимога щодо перезавантаження Верховного Суду є реакцією іноземних партнерів на справу Князєва й на те, що при формуванні ВС були не до кінця дотримані принципи, які були закладені у реформи. Зауваження і негативні висновки Громадської ради доброчесності та незалежних експертів в процесі добору суддів фактично ігнорувалися Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. В результаті до ВС могла потрапити певна кількість людей, які б там не мали бути, як ми бачимо із Князєвим”, — зазначив нардеп.

Тому наразі, вважає політик, необхідні висновки антикорупційних органів, які дадуть розуміння обсягів проблем у ВС. Й в залежності від їх рівня мають ухвалюватися наступні рішення, адже може бути така ситуація, припустив нардеп, що “на загал ми маємо в ВС в принципі адекватний стан справ, а Князєв — це виняток з правил”.

“Тому послідовність наступна — аналіз, завершення справи у суді. Якщо це суто справа Князєва і у нас немає фактів, які свідчили б про інших суддів — то питання вичерпане”, — зазначив він.

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“Якщо ж ця проблема зачепила ще певний порядок людей — зрозуміло, що це кваліфікаційне переоцінювання і, в принципі, створення нового суду”, — резюмував Ярослав Юрчишин.

Нагадаємо

Лист-“дорожня карта” реформ, яку Україні надали Сполучені Штати Америки, містить чіткі вказівки та строки проведення реформування Верховного Суду, а також вказує на необхідність перевірки усіх чинних суддів з його складу. Окрім того, США вказують, що така перевірка необхідна у зв’язку з корупційними справами за участю Всеволода Князєва.

“Перевірити доброчесність чинних суддів Верховного Суду у зв’язку з резонансними корупційними справами за участю колишнього голови Верховного Суду та Великої Палати Верховного Суду та обрати нових суддів Верховного Суду для заповнення вакантних місць за допомогою прозорого процесу із залученням незалежних експертів та громадянського суспільства”, — ідеться у листі. Примітно, що у листі партнерів вказується формулювання — “корупційними справами”, тобто йдеться не лише про справу компанії Ferrexpo AG, у межах розгляду якої Князєву інкримінують отримання хабаря обсягом 2,7 млн доларів (частина з суми мала бути передана ще 14 суддям Великої Палати ВС). У своєму листі представники США також вказують, що реформування ВС має стати пріоритетом на наступні 3-6 місяців.

Додамо

Всеволода Князєва 15 травня 2023 року було затримано на хабарі 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти вирішенню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду і що стосувалася компанії Ferrexpo AG. Наразі Князєв перебуває під вартою.

НАБУ і САП після затримання Князєва заявили, про викриття масштабної корупційної схеми, у якій був задіяний не лише Князєв як голова ВС, а й інші судді. За неофіційної інформацією, обшуки тоді пройшли ще у 18 суддів, пізніше лунала інформація, що у цій корупційні схемі задіяні 14 суддів. Офіційна інформація про оголошення комусь із суддів по цій справі підозри — наразі відсутня.