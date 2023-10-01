Нардеп об "американской" реформе Верховного Суда: в действующий состав суда могли попасть недобропорядочные лица

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“Требование о перезагрузке Верховного Суда является реакцией иностранных партнеров на дело Князева и на то, что при формировании ВС были не до конца соблюдены принципы, которые были заложены в реформе. Замечания и негативные выводы Общественного совета добропорядочности и независимых экспертов в процессе отбора судей фактически игнорировались Высшей квалификационной комиссией судей Украины. В результате в ВС могло попасть определенное количество людей, которые бы там не должны были быть, как мы видим с Князевым”, — отметил нардеп.

Поэтому сейчас, считает политик, необходимы выводы антикоррупционных органов, которые дадут понимание объемов проблем в ВС. И в зависимости от их уровня должны приниматься следующие решения, ведь может быть такая ситуация, предположил нардеп, что “в целом мы имеем в ВС в принципе адекватное состояние дел, а Князев — это исключение из правил”.

“Поэтому последовательность следующая — анализ, завершение дела в суде. Если это сугубо дело Князева и у нас нет фактов, которые свидетельствовали бы о других судьях — то вопрос исчерпан”, — отметил он.

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“Если же эта проблема затронула еще определенный порядок людей — понятно, что это квалификационная переоценка и, в принципе, создание нового суда”, — резюмировал Ярослав Юрчишин.

Напомним

Письмо-“дорожная карта” реформ, которую Украине предоставили Соединенные Штаты Америки, содержит четкие указания и сроки проведения реформирования Верховного Суда, а также указывает на необходимость проверки всех действующих судей из его состава. Кроме того, США указывают, что такая проверка необходима в связи с коррупционными делами с участием Всеволода Князева.

“Проверить добропорядочность действующих судей Верховного Суда в связи’связи с резонансными коррупционными делами с участием бывшего председателя Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда и избрать новых судей Верховного Суда для заполнения вакантных мест с помощью прозрачного процесса с привлечением независимых экспертов и гражданского общества”, — говорится в письме. Примечательно, что в письме партнеров указывается формулировка — “коррупционными делами”, то есть речь идет не только о деле компании Ferrexpo AG, в рамках рассмотрения которого Князеву инкриминируют получение взятки в размере 2,7 млн долларов (часть из суммы должна была быть передана еще 14 судьям Большой Палаты ВС). В своем письме представители США также указывают, что реформирование ВС должно стать приоритетом на следующие 3-6 месяцев.

Добавим

Всеволода Князева 15 мая 2023 года был задержан на взятке 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса в деле, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда и которое касалось компании Ferrexpo AG. В настоящее время Князев находится под стражей.

НАБУ и САП после задержания Князева заявили, о разоблачении масштабной коррупционной схемы, в которой был задействован не только Князев как председатель ВС, а и другие судьи. По неофициальной информации, обыски тогда прошли еще у 18 судей, позже звучала информация, что в этой коррупционной схеме задействованы 14 судей. Официальная информация об объявлении кому-то из судей по этому делу подозрения — пока отсутствует.