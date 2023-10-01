Нардеп об "американской" реформе Верховного Суда: в действующий состав суда могли попасть недобропорядочные лица

ukru
Эксклюзив
06:36 • 61998 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 106270 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 134146 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 167996 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 130589 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 123530 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 162402 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116595 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123053 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130668 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 68627 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 111314 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 69916 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 104506 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 50425 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 134146 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 167996 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 120602 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 127572 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 162403 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 50425 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 146567 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 153989 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 158303 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 156236 просмотра
Актуальное
Нардеп об "американской" реформе Верховного Суда: в действующий состав суда могли попасть недобропорядочные лица

Нардеп об "американской" реформе Верховного Суда: в действующий состав суда могли попасть недобропорядочные лица

Киев • УНН

 • 309969 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В действующем составе Верховного Суда, реформирования которого требуют иностранные партнеры, может находиться “определенное количество людей, которые там не должны были бы быть”. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН озвучил нардеп, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

Цитата

“Требование о перезагрузке Верховного Суда является реакцией иностранных партнеров на дело Князева и на то, что при формировании ВС были не до конца соблюдены принципы, которые были заложены в реформе. Замечания и негативные выводы Общественного совета добропорядочности и независимых экспертов в процессе отбора судей фактически игнорировались Высшей квалификационной комиссией судей Украины. В результате в ВС могло попасть определенное количество людей, которые бы там не должны были быть, как мы видим с Князевым”, — отметил нардеп.

Поэтому сейчас, считает политик, необходимы выводы антикоррупционных органов, которые дадут понимание объемов проблем в ВС. И в зависимости от их уровня должны приниматься следующие решения, ведь может быть такая ситуация, предположил нардеп, что “в целом мы имеем в ВС в принципе адекватное состояние дел, а Князев — это исключение из правил”.
“Поэтому последовательность следующая — анализ, завершение дела в суде. Если это сугубо дело Князева и у нас нет фактов, которые свидетельствовали бы о других судьях — то вопрос исчерпан”, — отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд — нардеп

“Если же эта проблема затронула еще определенный порядок людей — понятно, что это квалификационная переоценка и, в принципе, создание нового суда”, — резюмировал Ярослав Юрчишин.

Напомним

Письмо-“дорожная карта” реформ, которую Украине предоставили Соединенные Штаты Америки, содержит четкие указания и сроки проведения реформирования Верховного Суда, а также указывает на необходимость проверки всех действующих судей из его состава. Кроме того, США указывают, что такая проверка необходима в связи с коррупционными делами с участием Всеволода Князева.

“Проверить добропорядочность действующих судей Верховного Суда в связи’связи с резонансными коррупционными делами с участием бывшего председателя Верховного Суда и Большой Палаты Верховного Суда и избрать новых судей Верховного Суда для заполнения вакантных мест с помощью прозрачного процесса с привлечением независимых экспертов и гражданского общества”, — говорится в письме. Примечательно, что в письме партнеров указывается формулировка — “коррупционными делами”, то есть речь идет не только о деле компании Ferrexpo AG, в рамках рассмотрения которого Князеву инкриминируют получение взятки в размере 2,7 млн долларов (часть из суммы должна была быть передана еще 14 судьям Большой Палаты ВС). В своем письме представители США также указывают, что реформирование ВС должно стать приоритетом на следующие 3-6 месяцев.

Добавим

Всеволода Князева 15 мая 2023 года был задержан на взятке 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса в деле, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда и которое касалось компании Ferrexpo AG. В настоящее время Князев находится под стражей.

НАБУ и САП после задержания Князева заявили, о разоблачении масштабной коррупционной схемы, в которой был задействован не только Князев как председатель ВС, а и другие судьи. По неофициальной информации, обыски тогда прошли еще у 18 судей, позже звучала информация, что в этой коррупционной схеме задействованы 14 судей. Официальная информация об объявлении кому-то из судей по этому делу подозрения — пока отсутствует.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы