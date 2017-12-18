Нардеп розповів, за яких умов на “Фармагейт” можуть накласти антиросійські санкції

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кримінальне провадження, порушене за фактом фальсифікації реєстраційних досьє медпрепаратів чиновниками ДЕЦ, має бути належно розслідувана, а винні — покарані. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат Костянтин Яриніч.

“Допоки розслідується кримінальне провадження, давати оцінку діям чиновників ДЕЦ дуже складно. Все має бути в рамках чинного законодавства. Якщо є винні, вони мають бути обов’язково покарані. Але тут уже справа за правоохоронними органами — провести розслідування та надати ґрунтовні докази”, — сказав він.

Окремо, за словами політика, повинні бути вивчені обставини роботи компанії “Фармагейт”. Вказана консалтингова структура співпрацює із ДЕЦ. За даними деяких ЗМІ, вона фігурує у кримінальному провадженні щодо фальсифікацій, а відповідно до інформації із сайту компанії, ще й працює в РФ.

К.Яриніч додав, що у разі підтвердження даних про діяльність “Фармагейт” на фармацевтичному ринку Росії, до компанії мають бути застосовані санкції РНБО.

“Факт співпраці цієї компанії ("Фармагейт" — ред.) також повинен бути вивчений. Дійсно, у нас є санкційний список компаній, до якого потраплять фірми за антиросійську діяльність. Якщо буде зібрано належні докази, і якщо чинне законодавство передбачає такий вид покарання — ця компанія також повинна бути долучена до цього санкційного списку. Повторюсь: все по закону і в рамках закону”, — сказав К.Яриніч.

Як повідомляв УНН, чиновники ДЕЦ фальсифікували реєстраційні досьє медпрепаратів. Про це йдеться у матеріалах слідства.

Одному зі співробітників ДЕЦ вже вручено повідомлення про підозру.

Компанія "Фармагейт", за даними деяких ЗМІ, фігурує у кримінальному провадженні за фактами порушення законодавства при реєстрації ліків. Інформацію про ймовірні обшуки на фірмі раніше прокоментувала голова ДЕЦ Тетяна Думенко. Вона ж і розповіла про співпрацю Центру з "Фармагейт".

Додамо, що в самій компанії всі звинувачення на свою адресу спростовують.

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