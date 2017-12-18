Нардеп рассказал, при каких условиях на "Фармагейт" могут наложить антироссийские санкции

“Пока расследуется уголовное производство, давать оценку действиям чиновников ГЭЦ очень сложно. Все должно быть в рамках действующего законодательства. Если есть виновные, они должны быть обязательно наказаны. Но здесь уже дело за правоохранительными органами — провести расследование и предоставить основательные доказательства”, — сказал он.

Отдельно, по словам политика, должны быть изучены обстоятельства работы компании “Фармагейт”. Указанная консалтинговая структура сотрудничает с ГЭЦ. По данным некоторых СМИ, она фигурирует в уголовном производстве относительно фальсификаций, а согласно информации с сайта компании, еще и работает в РФ.

К.Ярынич добавил, что в случае подтверждения данных о деятельности “Фармагейт” на фармацевтическом рынке России, в отношении компании должны быть применены санкции СНБО.

“Факт сотрудничества данной компании ("Фармагейт" — ред.) также должен быть изучен. Действительно, у нас есть санкционный список компаний, в который попадут фирмы за антироссийскую деятельность. Если будут собраны надлежащие доказательства, и если действующее законодательство предусматривает такой вид наказания — эта компания также должна быть приобщена к этому санкционному списку. Повторюсь: все по закону и в рамках закона”, — сказал К.Ярынич.

Как сообщал УНН, чиновники ГЭЦ фальсифицировали регистрационные досье медпрепаратов. Об этом говорится в материалах следствия.

Одному из сотрудников ГЭЦ уже вручено уведомление о подозрении.

Компания “Фармагейт”, по данным некоторых СМИ, фигурирует в уголовном производстве по фактам нарушения законодательства при регистрации лекарств. Информацию о вероятных обысках на фирме ранее прокомментировала глава ГЭЦ Татьяна Думенко. Она же и рассказала о сотрудничестве Центра с “Фармагейт”.

Добавим, что в самой компании все обвинения в свой адрес опровергают.