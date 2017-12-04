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Нардеп розповів, як скасування повернення ПДВ допоможе стабілізувати ціни на продукти

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрований законопроект № 7351 про скасування повернення ПДВ (податку на додану вартість) експортерам зерна. Про мотивацію такої ініціативи у коментарі УНН розповів співавтор законопроекту Олег Дмитренко.

Він пояснив, що діюча з 2016 року система повернення ПДВ показала свою неефективність, оскільки багатомільярдні суми з бюджету йдуть надприбутковим підприємствам.

"По-перше, держава стала більше виплачувати експортерам. По-друге, на внутрішньому ринку поповзли ціни (на зерно/корми - ред.), а це мінус тваринникам і молочним виробникам. Фактично ПДВ додалося на зерно, а на внутрішньому ринку через це поповзли ціни на м'ясо і інші продукти харчування", - пояснив він.

Дмитренко зазначив, що при скасуванні ПДВ гроші будуть акомулюватися на рахунках сільгоспвиробників, які зможуть ними користуватися без залучення будь-яких дотацій з бюджету.

"Тоді значно знизяться ціни на продукти для внутрішніх споживачів і ми зможемо дати поштовх розвитку тваринницьких комплексів і молочних виробництв", - додав народний депутат.

В іншому випадку, гроші з бюджету знову дістануться великим агрохолдингам "Кернел" і "Нібулон", вважає він.

"За 2017 рік сума повернення ПДВ становить 100 млрд грн на всю сільгосппродукцію, з них 40 млрд грн - зерно.

Ці 40 млрд грн можна ж перерозподілити на обороноздатність, освіту, медицину і так далі. Державі дуже потрібні гроші", - підкреслив політик.

При цьому Дмитренко не виключив, що законопроект буде мати впливових противників в особі агрохолдингів "Кернел" і "Нібулон", представники яких мають мандат народних депутатів Верховної Ради.

"У першу чергу скасування ПДВ це удар по "Кернел" і "Нібулон". Ці групи представлені в парламенті і я думаю, що вони активно будуть анонсувати в пресі якісь контраргументи. Але насправді, той самий "Кернел", наприклад, отримує надприбуток і до того ж забирає з бюджету повернення ПДВ.

А ми говоримо про те, що сировина повинна по максимуму перероблятися в Україні", - резюмував він.

Нагадаємо, найбільшим акціонером "Кернел" через Namsen LTD є екс-нардеп Андрій Веревський, який в кінці жовтня 2017 року збільшив свою частку з 38,13% до 38,39% (31 млн 454,795 тис. акцій). Cascade Investment Fund (Кайманові о-ви), бенефіціаром якої виступає співголова депутатської групи "Відродження", народний депутат Віталій Хомутинник, який володіє 6,59% акцій "Кернела".

В цьому році компанія отримала 8,5 млрд грн відшкодування ПДВ, маючи чистий прибуток на рівні 176 млн дол., або близько 5 млрд грн.

Українські Національні Новини

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