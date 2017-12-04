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Нардеп рассказал, как отмена возврата НДС поможет стабилизировать цены на продукты

Нардеп рассказал, как отмена возврата НДС поможет стабилизировать цены на продукты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины зарегестрирован законопроект № 7351 об отмене возврата НДС (налога на добавленную стоимость) экспортерам зерна. О мотивации такой инициативы в комментарии УНН рассказал соавтор законопроекта Олег Дмитренко.

 

Он пояснил, что действующая с 2016 года система возврата НДС показала свою неэффективность, поскольку многомиллиардные суммы с бюджета уходят сверхприбыльным предприятиям.

“Во-первых, государство стало больше выплачивать экспортерам. Во-вторых, на внутреннем рынке поползли цены (на зерно/корма – ред.), а это минус животноводам и молочным производителям. Фактически НДС добавилось на зерно, а на внутреннем рынке из-за этого поползли цены на мясо и остальные продукты питания”, - пояснил он.

Дмитренко отметил, что при отмене НДС деньги будут аккумулироваться на счетах сельхозпроизводителей, которые смогут ими пользоваться без привлечения каких-либо дотаций с бюджета.

“Тогда значительно снизятся цены на продукты для внутренних потребителей и мы сможем дать толчок развитию животноводческих комплексов и молочных производств”, - добавил народный депутат.

В противном случае, деньги с бюджета опять достанутся крупным агрохолдингам “Кернел” и “Нибулон”, считает он.

“За 2017 год сумма возврата НДС составляет 100 млрд грн на всю сельхозпродукцию, из них 40 млрд грн – зерно.

Эти 40 млрд грн можно же перераспределить на обороноспособность, образование, медицину и так далее. Государству очень нужны деньги”, - подчеркнул политик.

При этом Дмитренко не исключил, что законопроект будет иметь влиятельных противников в лице агрохолдингов “Кернел” и “Нибулон”, представители которых имеют мандат народных депутатов Верховной Рады.

“В первую очередь отмена НДС это удар по “Кернел” и “Нибулон”. Эти группы представлены в парламенте и я думаю, что они активно будут анонсирвоать в прессе какие-то контраргументы. Но на самом деле, тот самый “Кернел”, к примеру, получает сверхприбыль и к тому же забирает с бюджета возврат НДС.

А мы говорим о том, что сырье должно по максимуму перерабатываться в Украине”, - резюмировал он.

Напомним, крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является экс-нардеп Андрей Веревский, который в конце октября 2017 года увеличил свою долю с 38,13% до 38,39% (31 млн 454,795 тыс. акций). Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження", народный депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

В этом году компания получила 8,5 млрд грн возмещения НДС, имея чистую прибыль на уровне 176 млн долл., или около 5 млрд грн.

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