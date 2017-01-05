Нардеп розповів про шляхи зменшення залежності України від російського ядерного палива

“У нас на сьогоднішній день є поставщик ядерного палива із РФ, і є Westinghouse (Швеція). Пропорцію ви озвучили — 74,1% на 25,9%. Нам із точки зору диверсифікації потрібно вирівнювати цю пропорцію для того, щоб був баланс. Але найголовніше — це мати ще варіант, наскільки це можливо, власного виробництва. Але це достатньо складний процес. І в принципі, стратегічно, я політикуючу позицію міністра палива та енергетики підтримую. Проте нам потрібно чітко усвідомлювати наступні речі: скільки це буде коштувати, як цей весь технологічний ланцюжок пов’язати, як у максимально зжаті терміни це реалізувати”, — розповів він.

Також, за словами О.Домбровського, сьогодні на часі стоїть іще одне не менш важливе питання, а саме — утилізація відпрацьованого ядерного палива. У разі успішної реалізації україно-американського проекту, за 2-3 роки проблема залежності вивозу відпрацьованого палива в РФ може бути нівельована, зауважив нардеп.

"У нас є ще одна позиція, дуже проблемна, яка має відношення до РФ — це вивіз відпрацьованого ядерного палива. У цій частині у нас є вже рішення по відведенню землі в зоні Чорнобильської станції, зони відчуження. І є проект, який сьогодні із американською компанією відпрацьовується. І я дума, що ми маємо шанс протягом двох-трьох років реалізувати цей проект, щоб у нас зняти проблему залежності вивозу відпрацьованого палива в РФ“, — наголосив він.

Нагадаємо, залежність України від російського постачання ядерного палива сягає 74%.

Таким чином, частка ядерного палива за 10 місяців у “ТВЕЛ” (Росія) в грошовому еквіваленті становила 74,1%, Westinghouse (Швеція) — 25,9%.

Нагадаємо, Енергоатом має борги перед РФ за ядерне паливо, розраховуватися з якими планує у січні наступного року.

Для цього першочергово треба наростити обсяги видобутку власного урану.

І це можливо, якщо залучити до цього процесу приватного інвестора, вважає міністр енергетики Ігор Насалик.

Так, Україна має перспективні родовища урану, які можна розробляти методом підземного вилуговування, яким на сьогодні працюють у Казахстані.

У Міненерго повідомили, що мають потребу в освоєнні родовищ методом підземного вилуговування, проте не мають на це грошей.

Також нагадаємо, з питань підвищення ефективності процесу підземного вилуговування українська компанія АЕСУ співпрацює з “НАК “Казатомпром”.