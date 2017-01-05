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Нардеп рассказал о путях уменьшения зависимости Украины от российского ядерного топлива

Нардеп рассказал о путях уменьшения зависимости Украины от российского ядерного топлива

Киев • УНН

 • 11791 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. По данным Госстатистики, зависимость Украины от российских поставок ядерного топлива достигает 74,1%, от ядерного топлива шведского производства - 25,9%. Пропорция должна быть выровнена с помощью диверсификации поставок и развития собственного производства. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат, первый заместитель главы парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу Александр Домбровский.

"У нас на сегодняшний день есть поставщик ядерного топлива из РФ, и есть Westinghouse (Швеция). Пропорцию вы озвучили - 74,1% на 25,9%. Нам с точки зрения диверсификации нужно выравнивать эту пропорцию для того, чтобы был баланс. Но самое главное - это иметь еще вариант, насколько это возможно, собственного производства. Но это достаточно сложный процесс. И в принципе, стратегически, я политическую позицию министра топлива и энергетики поддерживаю. Однако нам нужно четко осознавать следующие вещи: сколько это будет стоить, как эту всю технологическую цепочку связать, как в максимально сжатые сроки это реализовать", - рассказал он.

Также, по словам А.Домбровского, сегодня актуально стоит еще один не менее важный вопрос, а именно - утилизация отработанного ядерного топлива. В случае успешной реализации украино-американского проекта, за 2-3 года проблема зависимости вывоза отработанного топлива в РФ может быть нивелирована, отметил нардеп.

"У нас есть еще одна позиция, очень проблемная, которая имеет отношение к РФ - это вывоз отработанного ядерного топлива. В этой части у нас есть уже решение по отводу земли в зоне Чернобыльской станции, зоны отчуждения. И есть проект, который сегодня с американской компанией отрабатывается. И я думаю, что у нас есть шанс в течение двух-трех лет реализовать этот проект, чтобы у нас снять проблему зависимости вывоза отработанного топлива в РФ", - подчеркнул он.

Напомним, зависимость Украины от российских поставок ядерного топлива достигает 74%.

Таким образом, доля ядерного топлива за 10 месяцев в "ТВЭЛ" (Россия) в денежном эквиваленте составила 74,1%, Westinghouse (Швеция) - 25,9%.

Напомним, Энергоатом имеет долги перед РФ за ядерное топливо, рассчитываться по которым планирует в январе следующего года.

Для этого в первую очередь надо нарастить объемы добычи собственного урана.

И это возможно, если привлечь к этому процессу частного инвестора, считает министр энергетики Игорь Насалик.

Так, Украина имеет перспективные месторождения урана, которые можно разрабатывать методом подземного выщелачивания, которым сегодня работают в Казахстане.

В Минэнерго сообщили, что нуждаются в освоении месторождений методом подземного выщелачивания, однако не имеют на это денег.

Также напомним, в вопросах повышения эффективности процесса подземного выщелачивания Украинская компания АЭСУ сотрудничает с "НАК "Казатомпром".

Украинские Национальные Новости

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