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Нардеп розповів про нюанси законопроєкту про містобудівну реформу

Нардеп розповів про нюанси законопроєкту про містобудівну реформу

Київ • УНН

 • 877173 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Ідеї, закладені у законопроєкті №5655 щодо містобудівної реформи, із самого початку були гарними, втім після численних правок документ став викликати сумніви. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат, член Комітету з питань організації державної влади та містобудування Олег Дунда.

Деталі

За його словами, до законопроєкту подали близько 3 тис. правок, і більшість з них відхилялися без дискусій. Окрім того, на вчорашньому засіданні комітету ледь назбиралася необхідна кількість депутатів для кворуму.

Цитата

“Були присутні 16 депутатів від 14 необхідних, воно (засідання - ред.) було на грані кворуму. Воно було онлайн. Деякі правки нові прийняли і вирішили підтримати до другого читання цей законопроєкт і в зал. Тому, попередньо, він є в порядку денному. У мене двояке ставлення. З одного боку ідея, яка із самого початку була покладена, - децентралізація і демонополізація ролі держави в цій галузі для того, щоб знизити корупційні ризики і тиски - з самого початку була гарною ідеєю. Але ті обриси і форми, які набула зараз, і спричинили отой галас, що зараз коїться... І є сумніви щодо підтримки цього законопроєкт у залі. Безумовно, не було достатньо часу. Близько 3 тис. правок і остання редакція була буквально за кілька днів до розгляду на підкомітеті. Ще нюанс - більшість правок на попередніх розглядах відхилялися без дискусій. На користь кого - це треба питати в голови комітету. Форма, яку обрали сьогодні, не доречна. Я вважаю, що треба повернутися до розгляду цього законопроєкт із самого початку”, - розповів Дунда.

Додамо

Варто зазначити, що голосів за цей законопроєкт допомогли назбирати депутати від колишньої ОПЗЖ, а також позафракційний нардеп Антон Яценко, який під час попереднього засідання Комітету утримався від голосування за цей законопроєкт. На думку Олега Дунди, таким чином нардеп “торгувався” із колегами задля того, аби отримати власний зиск.

“Я так розумію що з самого початку Яценко ставив це на торги. Розуміючи, що за цим законопроєктом криється, ставив на торги, аби отримати свій особистий зиск. І мав рацію, коли кричав проти законопроекту. З урахуванням того, що він змінив повністю свою позицію і палко документ підтримує, я так розумію, що він свій зиск знайшов”, - додав Дунда.

Контекст

Законопроект №5655 серед іншого передбачає створення Містобудівної палати, яку деякі експерти вже прирівнюють до скандальної Тендерної палати, яку очолював Антон Яценко. Зокрема на корупційних ризиках в роботі цього відомства звертало увагу НАЗК у своїй антикорупційній перевірці законопроєкту.

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