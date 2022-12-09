Нардеп рассказал о нюансах законопроекта о градостроительной реформе

Детали

По его словам, в законопроект подали около 3 тыс. правок, и большинство из них отклонялись без дискуссий. Кроме того, на вчерашнем заседании комитета едва собралось необходимое количество депутатов для кворума.

Цитата

“Присутствовало 16 депутатов от 14 необходимых, оно (заседание – ред.) было на грани кворума. Оно было онлайн. Некоторые правки новые приняли и решили поддержать ко второму чтению этот законопроект и в зал. Поэтому, предварительно, он есть в повестке дня. У меня двоякое отношение. С одной стороны, идея, которая изначально была заложена, - децентрализация и демонополизация роли государства в этой области для того, чтобы снизить коррупционные риски и давления - изначально была хорошей. Но те очертания и формы, которые приобрела сейчас, и вызвали тот шум, который сейчас творится... И есть сомнения в поддержке этого законопроекта в зале. Безусловно, не было достаточно времени. Около 3 тыс. поправок и последняя редакция была буквально за несколько дней до рассмотрения на подкомитете. Еще нюанс – большинство правок на предыдущих разбирательствах отклонялись без дискуссий. В пользу кого – это нужно спрашивать у председателя комитета. Выбранная сегодня форма не уместна. Я считаю, что нужно вернуться к рассмотрению этого законопроекта с самого начала”, - рассказал Дунда.

Добавим

Следует отметить, что голоса за этот законопроект помогли собрать депутаты от бывшей ОПЗЖ, а также внефракционный нардеп Антон Яценко, во время предыдущего заседания Комитета воздержавшийся от голосования за этот законопроект. По мнению Олега Дунды, таким образом нардеп “торговался” с коллегами для того, чтобы получить собственную выгоду.

“Я так понимаю что с самого начала Яценко ставил это на торги. Понимая, что за этим законопроектом кроется, ставил на торги, чтобы получить свою личную выгоду. И был прав, когда кричал против законопроекта. С учетом того, что он изменил полностью свою позицию и горячо документ поддерживает, я так понимаю, что он свою выгоду нашел”, - добавил Дунда.

Контекст

Законопроект №5655 среди прочего предусматривает создание Градостроительной палаты, которую некоторые эксперты уже приравнивают к скандальной Тендерной палате, которую возглавлял Антон Яценко. В частности, на коррупционные риски в работе этого ведомства обращало внимание НАПК в своей антикоррупционной проверке законопроекта.