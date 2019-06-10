Нардеп Рибалка виступив проти зняття депутатської недоторканості
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Народний депутат Сергій Рибалка вважає, що скасовувати депутатську недоторканість не потрібно. Про це він заявив у інтерв'ю журналістам одного з українських телеканалів, передає УНН.
Він уточнив, що після зняття депутатської недоторканості на народних обранців обрушиться шквал арештів.
"Понатискай кнопки, коли в опозиції, та подивишся, який пресинг буде. По-друге, із 8-10 колег зняли недоторканність. Наприклад, із Надії Савченко. Зняли, її арештували. Ми будемо не статистами, а втікачами статистами", - сказав Рибалка.
Як писав УНН, СБУ підозрює сімейний бізнес Рибалки в організації незаконної торгівлі снеками на окупованих територіях, зокрема, на тих, що підконтрольні так званій "ЛНР". Одному з топ-менеджерів (ТОВ "Снек Експорт") у цій справі вже був винесений обвинувальний вирок.
Крім того, за підозрою Рибалки у державній зраді нещодавно було відкрите кримінальне провадження в НАБУ, яке згодом передали в ДБР.
Також нагадаємо, Рибалка не потрапив по партійних списків РПЛ.