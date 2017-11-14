Нардеп про заяву Додона: це сигнал Кремля щодо обміну Придністров’я на Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Заява президента Молдови Ігоря Додона про те, що Придністров’я може стати або частиною України, або Молдови, є певним сигналом з боку Російської Федерації про обмін ПМР на Крим. Про це заявила народний депутат від БПП Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Відверто здивована заявою президента Республіки Молдова Ігоря Додона щодо майбутнього Придністров’я та необхідністю визначення Тирасполем свого місця — у складі Молдови чи України”, — написала Фріз.
Нардеп припустила, що подібні заяви можуть робитись на замовлення Кремля.
“Можу лише припустити, що заява Ігоря Додона є певним сигналом з боку Кремля щодо обміну ПМР на Крим, оскільки не хочу припускати, що Президент Молдови не хоче єдності своєї держави. Україна не торгує своїми територіями та поважає територіальну цілісність інших держав”, — наголосила парламентар.
На її погляд, також викликає занепокоєння теза Додона щодо права самовизначення Тирасполя у випадку втрати Молдовою державності, особливо в контексті заяви Додона про відмову від Збройних Сил.
“Хочеться порадити пану Додону більш активно захищати державну цілісність РМ та не використовувати посаду президента для оголошення сумнівних пропозицій Кремлю”, — підкреслила Фріз.
Нагадаємо, що сьогодні Президент Молдови Ігор Додон в інтерв’ю російській “Независимой газете” сказав, що у Тирасполя є два сценарії — або стати частиною України, або Молдови. Також він заявиви, що Молдова — нейтральна країна, а тому повинна відмовитися від своїх Збройних сил.