Нардеп о заявлении Додона: это сигнал Кремля относительно обмена Приднестровья на Крым

"Откровенно удивлена ​​заявлением президента Республики Молдова Игоря Додона о будущем Приднестровья и необходимостью определения Тирасполем своего места - в составе Молдовы или Украины", - написала Фриз.

Нардеп предположила, что подобные заявления могут делаться по заказу Кремля.

"Могу только предположить, что заявление Игоря Додона является определенным сигналом со стороны Кремля по обмену ПМР на Крым, так как не хочу предполагать, что Президент Молдовы не хочет единства своего государства. Украина не торгует своими территориями и уважает территориальную целостность других государств", - подчеркнула парламентарий.

На ее взгляд, также вызывает беспокойство тезис Додона о праве самоопределения Тирасполя в случае потери Молдовой государственности, особенно в контексте заявления Додона об отказе от Вооруженных Сил.

"Хочется посоветовать господину Додону более активно защищать государственную целостность РМ и не использовать пост президента для объявления сомнительных предложений Кремлю", - подчеркнула Фриз.

Напомним, что сегодня Президент Молдовы Игорь Додон в интервью российской "Независимой газете" сказал, что у Тирасполя есть два сценария - либо стать частью Украины, или Молдовы. Также он заявил, что Молдова - нейтральная страна, а поэтому должна отказаться от своих Вооруженных сил.