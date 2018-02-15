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Нардеп про аліменти політиків: "Радикальна партія" повинна очиститися від тих, хто принижує своїх дітей

Нардеп про аліменти політиків: "Радикальна партія" повинна очиститися від тих, хто принижує своїх дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Фракція Радикальної партії не потрапить до наступного парламенту. Виною тому стануть нардепи, які зганьбили репутацію політсили шляхом приниження своїх малолітніх дітей. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат Сергій Каплін.

“У мене є чіткий прогноз, що дана фракція ("РПЛ", — ред.) не потрапить до наступного парламенту. Виною тому буде, в тому числі, Сергій Рибалка, Олег Ляшко — вороги, брехуни і люди, які принижують своїх дітей, коли через суд доводиться стягувати з них гроші. Можливо, МВС, ГПУ і інші правоохоронці роблять вигляд, що не бачать цього, але це бачать прості люди. Саме вони і дадуть оцінку на наступних виборах цій політичній силі. Втекти від відповідальності перед людьми їм не допоможуть ані ГПУ, ані МВС. Суд людей зробить свою справу на наступних парламентських і президентських виборах”, — заявив він.

РПЛ має виключити із складу фракції тих, хто нехтує підтримкою своїх дітей, переконаний С.Каплін.

“Треба провести окреме розслідування щодо справ із сплатою штрафів, аліментів персонально у Ляшка і його оточення, у Рибалки, зокрема. І звичайно, що цих людей потрібно виключати. Якщо ти претендуєш на те, що твоя партія кришталево чиста, як „Бонаква“, якщо ти претендуєш на прозорість — ти повинен очищатися від депутатів, які зганьбилися”, — вважає він.

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Діти нардепів не повинні страждати від несплати аліментів, вважає С.Каплін.

“З аліментами у Радикальної партії дуже важко. Сергій Рибалка в цьому розумінні є негативним взірцем, всім відомі їх складні відносини в родині, — це не моя справа. Але вважаю, що діти радикалів не повинні страждати від цього”, — підкреслив він.

Наостанок, нардеп закликав Міністерство юстиції оприлюднити прозорий реєстр неплатників аліментів своїм дітям.

“Мін’юст мав би не фальшувати дані про платників аліментів. В тому числі — і про мене. Маю докази того, що реєстр було сфальсифіковано. Потрібно оприлюднити чесні дані, аби зрозуміти, хто на сьогодні є сумлінним платником, а хто — ні”, — додав С.Каплін.

Нагадаємо, “радикал” С.Рибалка сплатив аліменти на користь своєї дочки лише після того, як його зобов’язали це зробити виконавчі органи. Самостійно відповідне рішення суду він не виконував. Такі висновки можна зробити із платіжного доручення, яке нардеп самостійно розмістив на сторінці у соцмережах. Із документу вбачається, що сплата аліментів ним була здійснення в рамках відкритого виконавчого провадження № 50245236.

Також нагадаємо, лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко раніше закликав боржників з аліментів скласти свої депутатські мандати.

“Ми твердо переконані, що всіх євнухів, які зробили дітей і покинули своїх дружин, треба позбавити всіх розкошей”, — заявив головний радикал у Facebook.

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