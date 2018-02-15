Нардеп об алиментах политиков: "Радикальная партия" должна очиститься от тех, кто унижает своих детей

"У меня есть четкий прогноз, что данная фракция ("РПЛ", - ред.) не попадет в парламент. Виной тому будет, в том числе, Сергей Рыбалка, Олег Ляшко - враги, лжецы и люди, которые унижают своих детей, когда через суд приходится брать с них деньги. Возможно, МВД, ГПУ и другие правоохранительные органы делают вид, что не видят этого, но это видят простые люди. Именно они и дадут оценку на следующих выборах этой политической силе. Уйти от ответственности перед людьми им не помогут ни ГПУ, ни МВД. Суд людей сделает свое дело на следующих парламентских и президентских выборах", - заявил он.

РПЛ должна исключить из состава фракции тех, кто пренебрегает поддержкой своих детей, убежден С.Каплин.

"Надо провести отдельное расследование по делам с уплатой штрафов, алиментов персонально у Ляшка и его окружения, у Рыбалки, в частности. И конечно, что этих людей нужно исключать. Если ты претендуешь на то, что твоя партия кристально чистая, как "Бонаква", если ты претендуешь на прозрачность - ты должен очищаться от депутатов, которые опозорились", - считает он.

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Дети нардепов не должны страдать от неуплаты алиментов, считает С.Каплин.

"С алиментами в Радикальной партии очень трудно. Сергей Рыбалка в этом смысле является негативным образцом, всем известны их сложные отношения в семье - это не мое дело. Но считаю, что дети радикалов не должны страдать от этого", - подчеркнул он.

Напоследок, нардеп призвал Министерство юстиции обнародовать прозрачный реестр неплательщиков алиментов своим детям.

"Минюст должнен бы ни фальсифицировать данные о плательщиках алиментов. В том числе - и обо мне. Есть доказательства того, что реестр был сфальсифицирован. Нужно обнародовать честные данные, чтобы понять, кто сегодня является добросовестным плательщиком, а кто - нет", - добавил С.Каплин.

Напомним, "радикал" С.Рыбалка оплатил алименты в пользу своей дочери только после того, как его обязали это сделать исполнительные органы. Самостоятельно соответствующее решение суда он не выполнял. Такие выводы можно сделать из платежного поручения, нардеп самостоятельно разместил на странице в соцсетях. С документа следует, что уплата алиментов ним была осуществлена в рамках открытого исполнительного производства № 50245236.

Также напомним, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко ранее призвал должников по алиментам сложить свои депутатские мандаты.

"Мы твердо убеждены, что всех евнухов, которые сделали детей и покинули своих жен, надо лишить всех удовольствий", - заявил главный радикал в Facebook.