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Геращенко опублікував відео підпалу авто нардепа росіянином

Геращенко опублікував відео підпалу авто нардепа росіянином

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Народний депутат і радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео підпалу авто нардепа, вчиненого громадянином Російської Федерації, передає УНН

"Публікую відео підпалу авто, вчиненого громадянином Російської Федерації на замовлення спецслужб РФ. Негідник, який підпалює автомобіль, затриманий і знаходиться в слідчому ізоляторі.Під час затримання, для маскування, він одягнений в поліцейську форму", - підписав відео Геращенко.

Нагадаємо, СБУ затримала росіянина, який спалив авто нардепа та готував злочин у Києві.

Українські Національні Новини

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