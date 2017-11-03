Геращенко опублікував відео підпалу авто нардепа росіянином

"Публікую відео підпалу авто, вчиненого громадянином Російської Федерації на замовлення спецслужб РФ. Негідник, який підпалює автомобіль, затриманий і знаходиться в слідчому ізоляторі.Під час затримання, для маскування, він одягнений в поліцейську форму", - підписав відео Геращенко.

Нагадаємо, СБУ затримала росіянина, який спалив авто нардепа та готував злочин у Києві.