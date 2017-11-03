Геращенко опубликовал видео поджога авто нардепа россиянином

"Публикую видео поджога авто, совершенного гражданином Российской Федерации по заказу спецслужб РФ. Негодяй, который поджигает автомобиль, задержан и находится в следственном изолятори.Пид время задержания, для маскировки, он одет в полицейскую форму", - подписал видео Геращенко.

Напомним, СБУ задержала россиянина , который сжег авто нардепа и готовил преступление в Киеве.