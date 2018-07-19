Нардеп: окупанти в Криму можуть вдатися до терактів

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Російсько-окупаційна влада може вдатися до терактів серед цивыльного населення і на об'єктах інфраструктури з метою посилення поліцейського режиму. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.

"Кремль розглядає варіант створення передумов введення більш жорсткого поліцейського режиму в Криму і створення штучного приводу для залучення ЗС РФ, а також ескалації російсько-української війни з захопленням частини південно-східної території Херсонської області", - зазначив Тимчук.

За наявною інформацією, зазначає він, "спецслужби Росії розглядають можливість проведення найближчим часом (кінець липня - початок серпня) низки провокацій на окупованій території АР Крим, в тому числі із здійсненням терористичних актів проти цивільного населення окупованого Криму з масовими жертвами".

За словами Тимчука, основними об'єктами атак можуть бути обрані громадські місця (торгові центри, ринки, масові заходи) і об'єкти інфраструктури (пункти водопостачання та склади з пальним).

"Всі ці провокації Кремля, за традицією, будуть списані на "українські ДРГ", - додав нардеп.

Також він зазначив, що продовжує фіксуватися посилена мілітаризація Росією Кримського півострова з розміщенням численного військового контингенту і перекиданням величезної кількості бойової техніки і ракетних комплексів.

Нагадаємо, у НАТО засудили Росію за мілітаризацію Криму та закликали не підтримувати бойовиків.

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