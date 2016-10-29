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Нардеп О.Вілкул задекларував колекції картин, старовинних документів та мільйони дружини

Нардеп О.Вілкул задекларував колекції картин, старовинних документів та мільйони дружини

Київ • УНН

 • 12552 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Народний депутат, співголова фракції “Опозиційного блоку” Олександр Вілкул має у власності колекції картин, ікон та старовинних документів. Про це свідчить е-декларація подана нардепом, повідомляє УНН

Колекція картин (31 шт.), ікони (27 одиниць), колекція антикварних документів, в тому числі акції 19-20 ст. (151 одиниця), колекція книг (217 одиниць).

У нардепа є автомобіль Chevrolet Express 2008 року, а його дружина має у власності авто Volkswagen Multivan 2011 року випуску.

Також у нардепа є зареєстрований знак для товарів і послуг.

Задекларував О.Вілкул заробітну плату нардепа у розмірі 68 350 грн. Також він отримував компенсацію на проживання в готелі, та кошти, пов’язані з виконанням обов’язків нардепа.

Має вклади у різних банках, найбільший вклад становить 5 млн 523 975 грн.

Задекларував нардеп і готівку: 612 000 доларів, 310 000 євро та 300 000 грн. Вказані у декларації і готівкові кошти дружини: 1 820 000 євро та 1 200 000 дол. При цьому задекларована зарплата дружини за минулий рік становить 648 569 грн.

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