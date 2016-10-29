Нардеп А.Вилкул задекларировал коллекции картин, старинных документов и миллионы жены
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул имеет в собственности коллекции картин, икон и старинных документов. Об этом свидетельствует е-декларация поданная нардепом, сообщает УНН.
Коллекция картин (31 шт.), иконы (27 единиц), коллекция антикварных документов, в том числе акции 19-20 вв. (151 единица), коллекция книг (217 единиц).
У нардепа есть автомобиль Chevrolet Express 2008 года, а его жена имеет в собственности авто Volkswagen Multivan 2011 выпуска.
Также у нардепа есть зарегистрированный знак для товаров и услуг.
Задекларировал А.Вилкул заработную плату нардепа в размере 68 350 грн. Также он получал компенсацию на проживание в гостинице, и средства, связанные с исполнением обязанностей нардепа.
Имеет вклады в разных банках, наибольший вклад составляет 5 млн 523 975 грн.
Задекларировал нардеп и наличные: 612 000 долларов, 310 000 евро и 300 000 грн. Указаны в декларации и наличные средства жены: 1 820 000 евро и 1 200 000 долл. При этом задекларированная зарплата жены за прошлый год составляет 648 569 грн.