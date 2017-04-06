Нардеп О.Бабак заявила, що піде з парламенту після розгляду законопроекту про ЖКГ

“Я особливо попросила комітет і буду йти до голови ВР розглянути мою заяву і відповідний проект постанови винести після того, як буде представлений проект закону про житлово-комунальні послуги, тому що я від комітету відповідала за нього”, — сказала парламентар.

Вона зазначила, що вчора на засіданні регламентного комітету було прийняте рішення про те, щоб виносити заяву у сесійний зал і щоб зал визначався.

Як повідомляв УНН, регламентний комітет переніс розгляд складання повноважень нардепом О.Бабак.