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Нардеп О.Бабак заявила, що піде з парламенту після розгляду законопроекту про ЖКГ

Київ • УНН

 • 11563 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Народний депутат Олена Бабак таки піде з парламенту після розгляду Радою законопроекту про житлово-комунальні послуги. Про це вона повідомила журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

“Я особливо попросила комітет і буду йти до голови ВР розглянути мою заяву і відповідний проект постанови винести після того, як буде представлений проект закону про житлово-комунальні послуги, тому що я від комітету відповідала за нього”, — сказала парламентар.

Вона зазначила, що вчора на засіданні регламентного комітету було прийняте рішення про те, щоб виносити заяву у сесійний зал і щоб зал визначався.

Як повідомляв УНН, регламентний комітет переніс розгляд складання повноважень нардепом О.Бабак.

Українські Національні Новини

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