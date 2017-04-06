Нардеп О.Бабак заявила, що піде з парламенту після розгляду законопроекту про ЖКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Народний депутат Олена Бабак таки піде з парламенту після розгляду Радою законопроекту про житлово-комунальні послуги. Про це вона повідомила журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
“Я особливо попросила комітет і буду йти до голови ВР розглянути мою заяву і відповідний проект постанови винести після того, як буде представлений проект закону про житлово-комунальні послуги, тому що я від комітету відповідала за нього”, — сказала парламентар.
Вона зазначила, що вчора на засіданні регламентного комітету було прийняте рішення про те, щоб виносити заяву у сесійний зал і щоб зал визначався.
Як повідомляв УНН, регламентний комітет переніс розгляд складання повноважень нардепом О.Бабак.