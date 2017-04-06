Нардеп А.Бабак заявила, что уйдет из парламента после рассмотрения законопроекта о ЖКХ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Народный депутат Елена Бабак таки уйдет из парламента после рассмотрения Радой законопроекта о жилищно-коммунальных услуг. Об этом она сообщила журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
“Я особенно попросила комитет и буду идти к председателю ВР рассмотреть мое заявление и соответствующий проект постановления вынести после того, как будет представлен проект закона о жилищно-коммунальных услуг, потому что я от комитета отвечала за него”, — сказала парламентарий.
Она отметила, что вчера на заседании регламентного комитета было принято решение о том, чтобы выносить заявление в сессионный зал и чтобы зал определялся.
Как сообщал УНН, регламентный комитет перенес рассмотрение сложения полномочий нардепом А.Бабак.