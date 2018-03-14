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Нардеп Мураєв заявляє, що запропонував законопроекти про амністію капіталів ще рік тому

Київ • УНН

 • 8672 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Два законопроекти, що підводять правову основу під ідею “амністії капіталу”, запропоновану президентом Петром Порошенком, лежать в парламенті з 25 травня 2017 року. Про це повідомив народний депутат Євгеній Мураєв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Ці законопроекти за номерами 6504 і 6505 було внесено в порядок денний Верховної Ради 3 жовтня 2017 року, але депутати їх так і не розглянули.

У своєму повідомленні на Facebook депутат пояснив, що вважає за необхідне проводити цю амністію вигідно для держави, а тому в законопроектах запропонував закріпити просту формулу: “або ти платиш податок 5 або 10% в залежності від суми, або на два роки віддаєш в користування державі усю суму, яку хочеш легалізувати, або купуєш довгострокові державні облігації на суму в 10 або 12% від капіталу, який легалізуєш. При цьому людину звільняють від будь-якої відповідальності та санкцій, а вся інформація про її гроші є суворо конфіденційною”.

Є.Мураєв переконаний, що це допоможе повернути в економіку країні десятки мільярдів доларів, причому справедливим і законним шляхом і майже безболісно для бізнесу. Та, на відміну від електронних декларацій, не є “амністією чиновникам на плани по розкраданню грошей”. Щодо ініціативи Петра Порошенка, Мураєв зазначив, що “пропонував впровадити ці норми з 1 січня 2018 року, але без образ погоджуся перенести дату на 1 червня, раз моя пропозиція так несподівано співпала з ініціативою президента”.

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