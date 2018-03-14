Нардеп Мураев заявляет, что предложил законопроекты об амнистии капиталов еще год назад
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Два законопроекта, которые подводят правовую основу под идею "амнистии капитала", предложенную президентом Петром Порошенко, лежат в парламенте с 25 мая 2017 года. Об этом сообщил народный депутат Евгений Мураев на своей странице в Facebook, передает УНН.
Эти законопроекты по номерам 6504 и 6505 были внесены в повестку дня Верховной Рады 3 октября 2017 года, но депутаты их так и не рассмотрели.
В своем сообщении на Facebook депутат объяснил, что считает необходимым проводить эту амнистию выгодно для государства, а потому в законопроектах предложил закрепить простую формулу: "или ты платишь налог 5 или 10% в зависимости от суммы, или на два года отдаешь в пользование государству всю сумму, которую хочешь легализовать, или покупаешь долгосрочные государственные облигации на сумму в 10 или 12% от капитала, легализируешь. При этом человека освобождают от любой ответственности и санкций, а вся информация о ее деньгах является строго конфиденциальной".
Е.Мураев убежден, что это поможет вернуть в экономику стране десятки миллиардов долларов, причем справедливым и законным путем и почти безболезненно для бизнеса. Но, в отличие от электронных деклараций, не является "амнистей чиновникам на планы по хищению денег". По инициативе Петра Порошенко, Мураев отметил, что "предлагал внедрить эти нормы с 1 января 2018 года, но без обид соглашусь перенести дату на 1 июня, раз мое предложение так неожиданно совпало с инициативой президента".