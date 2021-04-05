Нардеп Івченко оцінив перспективи аграрного співробітництва України з Катаром

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Катарі. Серед важливих сфер майбутньої співпраці у глави держави назвали зокрема й аграрну сферу. УНН розпитав у члена аграрного комітету народного депутата Вадима Івченка про перспективи співробітництва України та Катару в аграрній сфері.

Цитата

“Україна — це продовольчий магазин для всього світу. Я думаю, з Катаром ситуація співробітництва в аграрній сфері може складатися за наступними сценаріями. По-перше, ми можемо пропонувати цій країні вже первинну перероблену продукцію, наприклад, борошно, а не просто сировину у вигляді зерна, для того, щоб вони виробляли у себе продукти, хліб, або хлібобулочні вироби. І друга перспектива — це катарські інвестиції у зрошення, але так, щоб ці інвестиції могли використати українські аграрії, а не виключно катарські компанії, які зроблять зрошення саме для своїх підприємств або українських земель, які вони обробляють”, — розповів Івченко.

Деталі

Народний депутат вважає, що Катар зі своїми інвестиціями може відкрити можливості для українських товаровиробників і фермерів за допомогою розбудови системи зрошення на півдні країни, де зараз існує велика проблема з посухами та меліорацією.

“Для двох країн було б дуже вигідно, щоб катарці зі своїм чисельним фінансовим ресурсом відкрили можливості для українських товаровиробників і фермерів саме зі зрошення на півдні України. Це два взаємовигідні сценарії, які не перетворюють Україну на сировинну базу багатої країни, допоможуть впровадити необхідний баланс. Почекаємо результатів перемовин, щоб вже зробити однозначні висновки про те, чи розуміє влада важливі аграрні процеси та проблеми України”, — підсумував Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, нардеп Івченко розповів європейському виданню London Globe про країни, зацікавлені інвестиціями в землю України та їхні мотиви.

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