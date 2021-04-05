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Нардеп Ивченко оценил перспективы аграрного сотрудничества Украины с Катаром

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Катаре. Среди важных сфер будущего сотрудничества в главы государства назвали в том числе и аграрную сферу. УНН расспросил у члена аграрного комитета народного депутата Вадима Ивченко о перспективах сотрудничества Украины и Катара в аграрной сфере.

Цитата

“Украина — это продовольственный магазин для всего мира. Я думаю, с Катаром ситуация сотрудничества в аграрной сфере может состоять по следующим сценариям. Во-первых, мы можем предлагать этой стране уже первичную переработанную продукцию, например, муку, а не просто сырье в виде зерна, для того, чтобы они производили у себя продукты, хлеб, или хлебобулочные изделия. И вторая перспектива — это катарские инвестиции в орошение, но так, чтобы эти инвестиции могли использовать украинские аграрии, а не только катарские компании, которые сделают орошение именно для своих предприятий или украинских земель, которые они обрабатывают”, — рассказал Ивченко.

Детали

Народный депутат считает, что Катар со своими инвестициями может открыть возможности для украинских товаропроизводителей и фермеров с помощью развития системы орошения на юге страны, где существует большая проблема с засухами и мелиорацией.

“Для двух стран было бы очень выгодно, чтобы катарцы со своим многочисленным финансовым ресурсом открыли возможности для украинских товаропроизводителей и фермеров именно с орошения на юге Украины. Это два взаимовыгодные сценарии, не превращающие Украину в сырьевую базу богатой страны, которые помогут внедрить необходимый баланс. Подождем результатов переговоров, чтобы уже сделать однозначные выводы о том, понимает ли власть важные аграрные процессы и проблемы Украины”, — подытожил Ивченко.

Дополнение

Напомним, нардеп Ивченко рассказал европейскому изданию London Globe о странах, заинтересованы инвестициями в землю Украины и их мотивы.

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