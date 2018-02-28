Наразі вже є дві кандидатури на посаду командувача Об’єднаних сил - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Наразі вже є дві кандидатури на посаду командувача Об’єднаних сил. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на тему "Виклики - 2018", передає кореспондент УНН.
"Щодо можливого кандидата на посаду керівника Об’єднаного оперативного штабу, я дав два тижні начальнику Генштабу і міністру оборони запропонувати мені кандидатури. Дві кандидатури вже готові. Я хочу, щоб вичерпався цей перелік", - розповів він.
За словами Президента, це будуть бойові генерали, які мають досвід командування бригадами на Сході держави, високий авторитет.
Раніше начальник Генштабу В.Муженко заявив, що на Донбасі триває зміна формату антитерористичної операції на операцію Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво.
Нагадаємо, закон про реінтеграцію Донбасу набув чинності.