Сейчас уже есть две кандидатуры на должность командующего Объединенных сил - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сейчас уже есть две кандидатуры на должность командующего Объединенных сил. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на тему "Вызовы - 2018", передает корреспондент УНН.
"Относительно возможного кандидата на пост руководителя Объединенного оперативного штаба, я дал две недели начальнику Генштаба и министру обороны предложить мне кандидатуры. Две кандидатуры уже готовы. Я хочу, чтобы иссяк этот перечень", - рассказал он.
По словам Президента, это будут боевые генералы, имеющие опыт командования бригадами на Востоке государства, высокий авторитет.
Ранее начальник Генштаба В.Муженко заявил, что на Донбассе продолжается изменение формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.
Напомним, закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу.