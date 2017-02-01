Наразі в Авдіївці 1,5 тис. учнів та близько 300 дошкільнят - Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Авдіївці сьогодні перебуває 1,5 тисячі дітей шкільного віку, а також біля 300 дітей — дошкільного. За дорученням Прем’єр-міністра України визначено школу, де будуть проводитися заняття в денний час, а також організовано табір, де буде можливість працювати з дітьми. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.
“Найголовніше сьогодні — це психологічний стан людей, які живуть в умовах постійних обстрілів. Але вони продовжують ходити на роботу, виховувати дітей. Прикро від того, що, коли ми відкриваємо нові школи і дитсадочки в інших областях і показуємо успіхи реформи децентралізації і місцевого самоврядування, ми не можемо це зробити на територіях біля лінії зіткнення для того, щоб і там люди відчули зміни в країні”, — наголосив Г.Зубко.
Також він повідомив, що до Авдіївки додатково забезпечено підвіз бутильованої води з Дніпропетровської області.
“Це ще один захід гуманітарної допомоги від обласних і місцевих адміністрацій, а також центрального рівня”, — додав Г.Зубко.
Нагадаємо, Авдіївку протягом обстанніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.