Сейчас в Авдеевке 1,5 тыс. учащихся и около 300 дошкольников - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Авдеевке сегодня находится 1,5 тысячи детей школьного возраста, а также около 300 детей - дошкольного. По поручению Премьер-министра Украины определено школу, где будут проводиться занятия в дневное время, а также организован лагерь, где будет возможность работать с детьми. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
"Самое главное сегодня - это психологическое состояние людей, которые живут в условиях постоянных обстрелов. Но они продолжают ходить на работу, воспитывать детей. Обидно от того, что, когда мы открываем новые школы и детсады в других областях и показываем успехи реформы децентрализации и местного самоуправления, мы не можем это сделать на территориях возле линии соприкосновения для того, чтобы и там люди почувствовали изменения в стране ", - подчеркнул Г.Зубко.
Также он сообщил, что в Авдеевки дополнительно обеспечен подвоз бутилированной воды из Днепропетровской области.
"Это еще одно мероприятие гуманитарной помощи от областных и местных администраций, а также центрального уровня", - добавил Г.Зубко.
Напомним, Авдеевку течение последних дней активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.