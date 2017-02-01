Сейчас в Авдеевке 1,5 тыс. учащихся и около 300 дошкольников - Г.Зубко

ukru
15:33 • 74762 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 101277 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 103058 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 125941 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 110510 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118868 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129568 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140033 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144413 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132299 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 102488 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 109672 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 120198 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 102505 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 90115 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 74762 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 51198 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 90115 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 125941 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 163496 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 134609 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 142997 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 148053 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 146729 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 150226 просмотра
Актуальное
Сейчас в Авдеевке 1,5 тыс. учащихся и около 300 дошкольников - Г.Зубко

Сейчас в Авдеевке 1,5 тыс. учащихся и около 300 дошкольников - Г.Зубко

Киев • УНН

 • 7981 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Авдеевке сегодня находится 1,5 тысячи детей школьного возраста, а также около 300 детей - дошкольного. По поручению Премьер-министра Украины определено школу, где будут проводиться занятия в дневное время, а также организован лагерь, где будет возможность работать с детьми. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Самое главное сегодня - это психологическое состояние людей, которые живут в условиях постоянных обстрелов. Но они продолжают ходить на работу, воспитывать детей. Обидно от того, что, когда мы открываем новые школы и детсады в других областях и показываем успехи реформы децентрализации и местного самоуправления, мы не можем это сделать на территориях возле линии соприкосновения для того, чтобы и там люди почувствовали изменения в стране ", - подчеркнул Г.Зубко.

Также он сообщил, что в Авдеевки дополнительно обеспечен подвоз бутилированной воды из Днепропетровской области.

"Это еще одно мероприятие гуманитарной помощи от областных и местных администраций, а также центрального уровня", - добавил Г.Зубко.

Напомним, Авдеевку течение последних дней активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев   враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .

В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы