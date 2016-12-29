Наразі у виробництві перебуває 40 українських фільмів - Держкіно
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Зараз у виробництві перебуває 40 українських повнометражних ігрових фільмів. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, передає УНН.
“Зараз у виробництві перебуває 40 повнометражних ігрових фільмів і ще 4 повнометражні мультфільми, анімаційні фільми. Тобто це вже, можна сказати, є процес. Приблизно половина цих стрічок буде готова вже у наступному році. Деякі вже завершені, а над іншими щойно розпочали роботу”, — розказав він.
П.Іллєнко також зауважив, що цьогоріч у кінопрокат вийшло близько 30 українських стрічок.
“А також були окремі фільми, які виходили на телебаченні. Зокрема й деякі, які були створені за підтримки Держкіно. Ми фінансуємо деякі документальні фільми, зокрема які створюються саме для телебачення. Така кількість фільмів є рекордною за усі роки незалежності.”, — додав голова Держкіно.
Як повідомляв УНН, десять українських фільмів отримали нагороди міжнародних конкурсів цього року.