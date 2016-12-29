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Сейчас в производстве находится 40 украинских фильмов - Госкино

Сейчас в производстве находится 40 украинских фильмов - Госкино

Киев • УНН

 • 7716 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сейчас в производстве находится 40 украинских полнометражных игровых фильмов. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Илленко, передает УНН.

"Сейчас в производстве находится 40 полнометражных игровых фильмов и еще 4 полнометражных мультфильма, анимационных фильма. То есть это уже, можно сказать, процесс. Примерно половина этих лент будет готова уже в следующем году. Некоторые уже завершены, а над другими только начали работу", - рассказал он.

Ф.Илленко также отметил, что в этом году в кинопрокат вышло около 30 украинских лент.

"А также были отдельные фильмы, которые выходили на телевидении. В том числе и некоторые, которые были созданы при поддержке Госкино. Мы финансируем некоторые документальные фильмы, в том числе создаваемые именно для телевидения. Такое количество фильмов является рекордным за все годы независимости", - добавил глава Госкино.

Как сообщал УНН, десять украинских фильмов получили награды международных конкурсов в этом году.

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