Сейчас в производстве находится 40 украинских фильмов - Госкино

"Сейчас в производстве находится 40 полнометражных игровых фильмов и еще 4 полнометражных мультфильма, анимационных фильма. То есть это уже, можно сказать, процесс. Примерно половина этих лент будет готова уже в следующем году. Некоторые уже завершены, а над другими только начали работу", - рассказал он.

Ф.Илленко также отметил, что в этом году в кинопрокат вышло около 30 украинских лент.

"А также были отдельные фильмы, которые выходили на телевидении. В том числе и некоторые, которые были созданы при поддержке Госкино. Мы финансируем некоторые документальные фильмы, в том числе создаваемые именно для телевидения. Такое количество фильмов является рекордным за все годы независимости", - добавил глава Госкино.

Как сообщал УНН, десять украинских фильмов получили награды международных конкурсов в этом году.