Наразі мета підготувати 40 тис. українських солдатів протягом найближчих місяців, зокрема пілотів - Боррель

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«Сьогоднішня дискусія дала нам змогу краще сформулювати ідею безпекового виміру поточної ситуації. Це була основна тема обговорення, спільно із Президентом Зеленським ми про це поговорили та з міністром Кулебою. Ми поговорили про безпекові гарантії, безпекові зобов’язання, які ми можемо запропонувати Україні та тим самим продемонструвати те, що ми підтримуємо її в довгостроковій перспективі, що ми хочемо протидіяти дестабілізаційній діяльності росії», - розповів Боррель.

Він зазначив, що в цієї теми є дуже багато аспектів.

«Розпочну із військової сторони, я запропонував нову двосторонню багаторічну програму в межах фонду підтримки миру в Європі. Ми пропонуємо протягом найближчих кількох років 5 млрд євро і хочеться сподіватися, що до кінця цього року ми дійдемо згоди. Протягом цього періоду ми маємо прийняти рішення щодо перегляду багаторічної фінансової програми. Ми продовжуємо надавати підготовку для українських солдатів. Зараз мета провчити 40 тис. українських солдатів протягом найближчих місяців й сюди входить також спеціалізоване навчання для пілотів винищувачів», - сказав Боррель.

За його словами, також ведеться робота над зміцненням співпраці між Європейською та українською промисловістю у сфері оборонного сектору.

«Декілька тижнів тому тут в Києві відбувся Форум оборонної промисловості й ми надалі працюватимемо за напрямком кібербезпеки, гібридних загроз, серед яких дезінформація та напрацювання спільної стратегії в комунікаційній сфері», - зазначив Боррель.

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