Наразі Байден не має планів відвідати Київ - Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Наразі президент США Джо Байден не має планів відвідати Київ, повідомило видання Politico, пише УНН.
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"Наразі Байден не має планів відвідати Київ, головним чином через ризики для безпеки, за словами кількох офіційних осіб Білого дому", - йдеться в повідомленні.
Але минулого тижня Байден розмовляв із Президентом України Володимиром Зеленським, який закликав свого американського колегу продовжувати постачання засобів ППО, пише видання.
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Зеленський подякував Байдену за "безпрецедентну допомогу".