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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В настоящее время у Байдена нет планов посетить Киев - Politico

Киев • УНН

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КИЇВ. 19 декабря. УНН. В настоящее время у президента США Джо Байдена нет планов посетить Киев, сообщило издание Politico, пишет УНН

Детали

"В настоящее время у Байдена нет планов посетить Киев, в основном из-за угроз безопасности, по словам нескольких официальных лиц Белого дома", - говорится в сообщении.

Но на прошлой неделе Байден разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который призвал своего американского коллегу продолжать поставки средств ПВО, пишет издание.

Дополнение

Зеленский поблагодарил Байдена за "беспрецедентную помощь".

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