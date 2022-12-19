В настоящее время у Байдена нет планов посетить Киев - Politico

Детали

"В настоящее время у Байдена нет планов посетить Киев, в основном из-за угроз безопасности, по словам нескольких официальных лиц Белого дома", - говорится в сообщении.

Но на прошлой неделе Байден разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который призвал своего американского коллегу продолжать поставки средств ПВО, пишет издание.

Дополнение

Зеленский поблагодарил Байдена за "беспрецедентную помощь".