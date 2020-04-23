Нарада з протидії COVID-19 у Зеленського: МОЗ готується закупити 200 українських ШВЛів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Закупівлю апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) вітчизняного виробництва обговорили на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19 під головуванням Президента Володимира Зеленського. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Глави держави.
"Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що його відомство вже готується до закупівлі близько 200 таких апаратів. Вони мають бути готові до кінця травня", - вказали в Офісі.
Зеленський з приводу цього зазначив, що "дуже важливо, що експертиза показала високу якість українських ШВЛів, і вони повністю відповідають найкращим стандартам".
"Українські ШВЛи будуть удвічі дешевшими, а це означає краще забезпечення наших лікарень", – наголосив Президент.
Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко зауважив, що Фонд при Офісі Президента скоро завершує закупівлі всіх засобів захисту та обладнання, а займатиметься цим МОЗ. Водночас Тимошенко зазначив, що впродовж тижня, за координацією Офісу Президента, і надалі доставляли потрібні матеріали.
"Останніми рейсами ми отримали 360 тисяч респіраторів, 100 тисяч захисних костюмів, 800 тисяч реагентів. Сьогодні все це направляється в регіони. Ми також уже маємо сировину для виробництва українських тестів, тому вони будуть дешевшими", – сказав Тимошенко.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що сьогодні з Італії прибувають українські лікарі, які допомагали італійським колегам. "Після прибуття вони вирушать на обсервацію", - додали в ОПУ.
Нагадаємо, у МЗС Італії подякували українським медикам за допомогу у боротьбі з COVID-19.