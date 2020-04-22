Нарада у Зеленського: в уряді пообіцяли допомогу постраждалим від пожеж на Житомирщині

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Понад 70 житлових будинків було знищено або суттєво пошкоджено вогнем внаслідок масштабних пожеж на Житомирщині, майже півсотні людей евакуювали. Про це міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив на нараді у Президента України, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.