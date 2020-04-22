Совещание у Зеленского: в правительстве пообещали помощь пострадавшим от пожаров в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Более 70 жилых домов было уничтожено или существенно повреждены огнем в результате масштабных пожаров в Житомирской области, почти полсотни человек эвакуировали. Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил на совещании у Президента Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
Как указано, накануне по поручению Президента Владимира Зеленского министр вместе с председателем Житомирской ОГА Виталием Бунечко, представителями ГСЧС и лесного хозяйства посетил населенные пункты острова, Нижняя Рудня, Личманы и Магдин Овручского района, наиболее пострадавших от массовых пожаров.
"Предварительно сумма, которую могут выделить для финансовой помощи пострадавшим, составляет 25 миллионов гривен. Также подсчитываются убытки, нанесенные государству из-за уничтожения зеленых насаждений", - сказал Алексей Чернышев.
Министр также добавил, что, несмотря на различные слухи, погибших в пожарах не было.
Все пожары в области локализованы, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Президент выразил благодарность всем, кто боролся с огнем, а также отметил важность работы волонтеров, которые помогали пострадавшим, и призвал власти как можно скорее решить жилищные вопросы пострадавших.
"Никто, кроме власти и государства, не имеет таких финансовых возможностей, чтобы помочь жителям сгоревших сел восстановить жилье и улучшить жилищные условия после этой катастрофы. Правительство как можно скорее должно принять решение о выделении финансов, а руководство Житомирской области - максимально быстро отстроиться", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, утром 22 апреля в Житомирской области очаги пожаров локализованы, в Чернобыльской зоне тлеют несколько очагов.