Совещание у Зеленского: в правительстве пообещали помощь пострадавшим от пожаров в Житомирской области

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Более 70 жилых домов было уничтожено или существенно повреждены огнем в результате масштабных пожаров в Житомирской области, почти полсотни человек эвакуировали. Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил на совещании у Президента Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.