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Нарада у Зеленського: хворих на COVID-19 на Закарпатті прийматиме ще чотири лікарні

Нарада у Зеленського: хворих на COVID-19 на Закарпатті прийматиме ще чотири лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. На Закарпатті до прийому хворих на COVID-19 залучено чотири додаткові лікарні. Про це у відповідь на запитання Президента Володимира Зеленського повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на традиційній нараді під головуванням Глави держави, повідомили УНН у пресслужбі Президента.

"Чотири додаткові лікарні залучено до роботи з хворими на COVID-19 на Закарпатті, щоб допомогти з прийомом інфікованих", - цитують Ляшка у пресслужбі ОПУ.

"Треба, щоб було забезпечено фінансування цих лікарень з Національної служби здоров’я України. Якщо вже є фінансування й забезпечення достатньої кількості ліжок для прийому хворих, то про це треба доповідати не лише мені – необхідно про це розказати людям на Закарпатті, щоб вони не хвилювалися, що чогось бракує. Влада постійно повинна бути з людьми", – наголосив Глава держави.

У відповідь Ляшко зазначив, що місць для хворих на COVID-19 на Закарпатті достатньо, відбувається стабілізація ситуації.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на стабілізації ситуації з коронавірусною інфекцією в Україні й зауважив, що тих, хто одужав (651 особа), сьогодні більше, ніж тих, хто захворів (638 осіб). Крім того, з 2 тис. 635 апаратів ШВЛ у лікарнях першої черги (247 закладів) задіяно лише 153 одиниці (5,8%). У 375 закладах охорони здоров'я підготували 28 тис. 732 ліжка для лікування хворих на COVID-19.

Нагадаємо, за добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві.

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