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Напрямки роботи НАБУ і ДБР перетинаються - експерт

Напрямки роботи НАБУ і ДБР перетинаються - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Створення нових правоохоронних органів дуже дорого обходиться державі, а якщо подивитися по напрямкам роботи, то напрямок роботи НАБУ і ДБР дуже суттєво пересікаються. Про таке в ефірі "5 каналу" заявив старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. Корецького НАНУ Микола Сірий, передає УНН.

"Ми настільки напланували створювати органи, що не зовсім розуміємо як вони вписуються в цілісну, гармонійну систему кримінальної юстиції. Мені видається, що забагато запланували. З одного боку, не створення ДБР подається, як ускладнююча ситуація, а я би сказав, що це може бути якийсь "голос зверху", який нам каже – не поспішайте так багато створювати. Тому що створення кожного такого масштабу органу – це дуже дорого для країни. І якщо подивитися по напрямкам роботи, то напрямок роботи НАБУ і ДБР дуже суттєво пересікаються", – заявив Сірий.

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Нагадаємо, Генеральний прокурор україни Юрій Луценко заявив під час засідання комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив, що створення Державного бюро розслідування було затримано виключно із політичних причин.

Українські Національні Новини

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