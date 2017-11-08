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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 19455 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 36454 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 47384 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 52466 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 47537 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 92482 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99996 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Направления работы НАБУ и ГБР пересекаются - эксперт

Направления работы НАБУ и ГБР пересекаются - эксперт

Киев  •  УНН

 • 9817 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Создание новых правоохранительных органов очень дорого обходится государству, а если посмотреть по направлениям работы, то направление работы НАБУ и ГБР очень существенно пересекаются. Об этом в эфире "5 канала" заявил старший научный сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАНУ Николай Сирый, передает УНН.

"Мы настолько напланировали создавать органы, не совсем понимаем как они вписываются в целостную, гармоничную систему уголовной юстиции. Мне кажется, что много запланировали. С одной стороны, создание ГБР подается, как усугубляя ситуацию, а я бы сказал, что это может быть некий "голос свыше", который нам говорит - не спешите так много создавать. Потому что создание каждого такого масштаба органа - это очень дорого для страны. и если посмотреть по направлениям работы, то направление работы НАБУ и ГБР очень существенно пересекаются ", - заявил Сирый.

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Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил, что создание Государственного бюро расследования были задержаны исключительно по политическим причинам.

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