Направления работы НАБУ и ГБР пересекаются - эксперт

"Мы настолько напланировали создавать органы, не совсем понимаем как они вписываются в целостную, гармоничную систему уголовной юстиции. Мне кажется, что много запланировали. С одной стороны, создание ГБР подается, как усугубляя ситуацию, а я бы сказал, что это может быть некий "голос свыше", который нам говорит - не спешите так много создавать. Потому что создание каждого такого масштаба органа - это очень дорого для страны. и если посмотреть по направлениям работы, то направление работы НАБУ и ГБР очень существенно пересекаются ", - заявил Сирый.

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Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил, что создание Государственного бюро расследования были задержаны исключительно по политическим причинам.