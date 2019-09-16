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Наприкінці жовтня влада запросить інвесторів до інфраструктурних проектів

Наприкінці жовтня влада запросить інвесторів до інфраструктурних проектів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Наприкінці жовтня в Маріуполі відбудеться великий інвестиційний форум, який буде зосереджений навколо залучення інвестицій, в першу чергу, в інфраструктурні об’єкти. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Facebook, передає УНН.

“На YES2019 під час виступу окрему увагу приділив інвесторам. Особисто запросив їх зустрітися вже 29 жовтня в Маріуполі на великому інвестиційному форумі, який Президент України Володимир Зеленський анонсував ще в липні. Фокус зустрічі — на залученні інвестицій, у першу чергу, в інфраструктурні об’єкти”, — зазначив Гончарук.

За його словами, минулого тижня парламент почав спрощувати процес взаємодії із інвесторами, ухваливши у першому читанні законопроект про концесію. “Тепер є предмет для конкретної розмови, до якої ми повністю готові”, — наголосив Гончарук.

При цьому він навів приклад дороги Запоріжжя-Маріуполь, завершення будівельних робіт на якій планується на 1 жовтня.

Нагадаємо, 13 вересня законодавці ухвалили за основу проект закону № 1046 про концесію. Відповідне рішення підтримали 293 народних депутати.

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