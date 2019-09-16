В конце октября власти пригласит инвесторов к инфраструктурным проектам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В конце октября в Мариуполе состоится большой инвестиционный форум, который будет сосредоточен вокруг привлечения инвестиций, в первую очередь, в инфраструктурные объекты. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook, передает УНН.
“На YES2019 во время выступления особое внимание уделил инвесторам. Лично пригласил их встретиться уже 29 октября в Мариуполе на большом инвестиционном форуме, который Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал еще в июле. Фокус встречи — на привлечении инвестиций, в первую очередь, в инфраструктурные объекты”, — отметил Гончарук.
По его словам, на прошлой неделе парламент начал упрощать процесс взаимодействия с инвесторами, приняв в первом чтении законопроект о концессии. “Теперь есть предмет для конкретного разговора, к которому мы полностью готовы”, — отметил Гончарук.
При этом он привел пример дороги Запорожье-Мариуполь, завершение строительных работ на которой планируется на 1 октября.
Напомним, 13 сентября законодатели приняли за основу проект закона № 1046 о концессии. Соответствующее решение поддержали 293 народных депутата.