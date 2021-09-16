Наприкінці вересня українці зможуть роздруковувати цифрові COVID-сертифікати

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“Уже понад 700 тисяч українців згенерували свої внутрішні та міжнародні сертифікати в застосунку Дія та активно користуються ними. Наші сертифікати офіційно визнані в ЄС для подорожей за кордон. У кінці вересня ми додамо можливість отримати сертифікат на порталі Дія. Зараз працюємо над розробкою послуги. Завдяки цьому ще більше українців зможуть подорожувати та користуватися COVID-сертифікатом”, — заявив Федоров.

Деталі

Завдяки запуску послуги на порталі Дія отримати цифровий COVID-сертифікат зможуть українці, в яких немає ID-картки чи закордонного біометричного паспорта або які не мають Дія.Підпису чи не користуються застосунком Дія.

Згенерувати COVID-сертифікат на порталі Дія можна буде також у декілька кліків. Потрібно авторизуватися на порталі Дія. Вибрати послугу “Згенерувати COVID-сертифікат”. Підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката. На порталі можна скористатися як Дія.Підписом, який ви згенерували в застосунку Дія, так і будь-яким іншим електронним підписом.

Після цього Дія надсилає запит в Електронну систему охорони здоров’я і формується сертифікат у форматі PDF. Його можна буде роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні чи іншому пристрої та демонструвати QR-код з екрана.

Наприкінці вересня на порталі Дія можна буде згенерувати лише сертифікат вакцинації про отримання двох доз. Згодом також буде доступний і COVID-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту. Крім цього, Мінцифра працює над розробкою і сертифіката вакцинації про часткову вакцинацію. Він буде також доступний як на порталі, так і в застосунку Дія.

Доповнення

СOVID-сертифікат — це документ у мобільному додатку “Дія”, що підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.

Європейський Союз 20 серпня офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 у додатку “Дія” відповідають європейським.