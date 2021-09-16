В конце сентября украинцы смогут распечатывать цифровые COVID-сертификаты

Цитата

"Уже более 700 тыс. украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении Дія и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале Дія. Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом", - заявил Федоров.

Детали

Благодаря запуску услуги на портале Дія получить цифровой COVID-сертификат смогут украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта или которые не имеют Дія.Підпис или не пользуются приложением Дія.

Сгенерировать COVID-сертификат на портале Дія можно будет также в несколько кликов. Нужно авторизироваться на портале Дія. Выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат". Подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата. На портале можно воспользоваться как Дія.Підпис, который вы сгенерировали в приложении Дія, так и любой другой электронной подписью.

После этого Дія направляет запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF. Его можно будет распечатать или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана.

В конце сентября на портале Дія можно будет сгенерировать только сертификат вакцинации о получении двух доз. Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. Кроме этого, Минцифра работает над разработкой и сертификата вакцинации о частичной вакцинации. Он будет также доступен как на портале, так и в приложении Дія.

Дополнение

СOVID-сертификат - это документ в мобильном приложении "Дія", что подтверждает статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.

Европейский Союз 20 августа официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации против COVID-19 в приложении "Дія" соответствуют европейским.