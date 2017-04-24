Наприкінці травня стартує нацпроект “Я маю право” — П.Петренко

“Близько 80% українських громадян, які звертаються до наших центрів безоплатної правової допомоги потребують саме правової консультації, тому Міністерство юстиції і наша команда визначила пріоритетом великий національний проект „Я маю право“, який стартує з кінця травня. На базі центрів безоплатної правової допомоги ми будемо просувати цей проект та інформувати наших громадян про їхні права, про обов’язки представників державних органів”, — сказав П.Петренко.

За його словами, цей проект повинен бути одним з ключових в роботі Міністерства юстиції, щоб українські громадяни не тільки знали, але й могли реалізувати ті права, які гарантуються Конституцією і законами України.

Нагадаємо, майже 300 тис. українців минулого року отримали безплатну правову допомогу.