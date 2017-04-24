В конце мая стартует нацпроект "Я имею право" - П.Петренко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В конце мая текущего года в Украине стартует большой национальный проект "Я имею право", в рамках которого Министерство юстиции будет информировать украинцев об их правах. Об этом на брифинге сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент УНН.
“Около 80% украинских граждан, которые обращаются в наши центры бесплатной правовой помощи, нуждаются именно в правовой консультации. Министерство юстиции и наша команда определила приоритетом большой национальный проект „Я имею право“, который стартует с конца мая. На базе центров бесплатной правовой помощи мы будем продвигать этот проект и информировать наших граждан об их правах, об обязанностях представителей государственных органов”, — сказал П.Петренко.
По его словам, этот проект должен быть одним из ключевых в работе Министерства юстиции, чтобы украинские граждане не только знали, но и могли реализовать те права, которые гарантируются Конституцией и законами Украины.
Напомним, почти 300 тыс. украинцев прошлого года получили бесплатную правовую помощь.