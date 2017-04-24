В конце мая стартует нацпроект "Я имею право" - П.Петренко

“Около 80% украинских граждан, которые обращаются в наши центры бесплатной правовой помощи, нуждаются именно в правовой консультации. Министерство юстиции и наша команда определила приоритетом большой национальный проект „Я имею право“, который стартует с конца мая. На базе центров бесплатной правовой помощи мы будем продвигать этот проект и информировать наших граждан об их правах, об обязанностях представителей государственных органов”, — сказал П.Петренко.

По его словам, этот проект должен быть одним из ключевых в работе Министерства юстиции, чтобы украинские граждане не только знали, но и могли реализовать те права, которые гарантируются Конституцией и законами Украины.

Напомним, почти 300 тыс. украинцев прошлого года получили бесплатную правовую помощь.