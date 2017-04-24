В конце мая стартует нацпроект "Я имею право" - П.Петренко

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26893 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91307 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146813 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112954 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114243 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111122 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103234 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103299 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В конце мая стартует нацпроект "Я имею право" - П.Петренко

В конце мая стартует нацпроект "Я имею право" - П.Петренко

Киев  •  УНН

 • 11501 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В конце мая текущего года в Украине стартует большой национальный проект "Я имею право", в рамках которого Министерство юстиции будет информировать украинцев об их правах. Об этом на брифинге сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

“Около 80% украинских граждан, которые обращаются в наши центры бесплатной правовой помощи, нуждаются именно в правовой консультации. Министерство юстиции и наша команда определила приоритетом большой национальный проект „Я имею право“, который стартует с конца мая. На базе центров бесплатной правовой помощи мы будем продвигать этот проект и информировать наших граждан об их правах, об обязанностях представителей государственных органов”, — сказал П.Петренко.

По его словам, этот проект должен быть одним из ключевых в работе Министерства юстиции, чтобы украинские граждане не только знали, но и могли реализовать те права, которые гарантируются Конституцией и законами Украины.

Напомним, почти 300 тыс. украинцев прошлого года получили бесплатную правовую помощь.

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