Наприкінці січня РЄ отримає резолюцію у справі газогону OPAL
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Цього місяця Рада Європи отримає резолюцію в справі газогону OPAL, передає УНН з посиланням на "Польське радіо".
Зазначається, що проект резолюції буде представлено польською делегацією наприкінці січня.
А поки що триває опрацювання змісту документа, який має звернути увагу на загрози, пов’язані з прокладенням газогону Nordstream 2 і використанням німецького газогону OPAL лише російською компанією Газпром.
У резолюції буде заклик до країн Європейського Союз, які підтримують спорудження трубопроводу, припинити такі дії. У документі вказано, що Nordstream 2 та OPAL є порушенням енергетичної солідарності Європи.
“Принаймні кільканадцять країн занепокоєні німецько-російським співробітництвом: Польща, Україна, Чехія, Словаччина, балтійські країни, Румунія, Болгарія, Угорщина. Отже, ми надіємося на союзників, розраховуємо на дискусію і дебати”, — повідомив депутат керівної партії польського уряду “Право і справедливість” Аркадіуш Мулярчик.
Також він додав, що при нагоді запитань до генерального секретаря Ради Європи під час Парламентської асамблеї він хоче дізнатися, як Турб’єрн Яґланд ставиться до цих інвестицій.
Наприкінці грудня Суд Європейського Союзу призупинив можливість використання Ґазпромом газогону OPAL у 80 відсотках до вирішення скарги польської компанії PGNIG та МЗС Польщі.